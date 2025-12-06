Sa partenaire se blesse lors d’un rapport sexuel…il l’abandonne et elle meurt

Un homme de 54 ans a comparu devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour non-assistance à personne en danger.

Les faits se sont déroulés le 9 juin 2023 lors d’une nuit alcoolisée à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin.

L’homme et la femme, qui se fréquentaient depuis trois semaines, ont eu un rapport sexuel sur une terrasse.

En voulant changer de position et se mettre à genoux, la quinquagénaire s’est tapé la tête sur une rambarde et s’est ouvert le menton.

L’homme ne lui a pas porté secours. Il est reparti chez lui, la laissant seule.

Le lendemain, la femme a été découverte morte. Selon le médecin légiste, le décès est dû à l’association du saignement de la plaie, de son alcoolisation (taux mesuré à près de 3 g/l) et de la consommation d’antidépresseurs.

A la barre, le prévenu a affirmé que sa partenaire avait refusé d’appeler les secours alors que le sang coulait sans cesse.

Il a été condamné jeudi à 18 mois de prison avec sursis.

Source : F D