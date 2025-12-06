Une voiture percute mortellement un collégien de 13 ans et prend la fuite

Il était 18H00, jeudi, lorsqu’un collégien de 13 ans circulait à vélo sur la départementale 101 à Saint-Sébastien-de-Raids, dans la Manche, en direction de la RD 900.

Arrivé au lieu-dit La Beurrière, l’adolescent a été percuté à l’arrière de son vélo par un véhicule qui circulait dans le même sens.

Le conducteur de ce véhicule a pris la fuite sans s’arrêter pour porter secours à la victime.

Les pompiers et un hélicoptère de la sécurité civile se sont rendus sur les lieux. Malgré les tentatives de réanimation, ils n’ont pu que constater le décès du garçon.

Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de la Manche pour retrouver le chauffard.

Il s’agit d’un utilitaire de couleur blanche.

Toute personne pouvant fournir des informations sur cet accident mortel peut contacter la Brigade de recherches de Coutances.

Source : F D