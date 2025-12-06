Sédhiou : un apprenti chauffeur écroué pour séquestration et viol sur mineure

Un apprenti chauffeur de 22 ans, identifié comme M. Camara, a été placé en détention à la Maison d’arrêt et de correction de Sédhiou. Il est poursuivi pour séquestration et viol sur une adolescente de 16 ans, rapporte L’Observateur. Les faits se seraient déroulés entre le 29 novembre et le 1er décembre.

Selon la même source, la victime, R. Barry, avait quitté le domicile familial pour rejoindre son oncle, policier en service à Sédhiou. Arrivée à la gare routière, elle aurait croisé le mis en cause, qui lui a proposé de l’aider à retrouver son parent. Il l’aurait finalement conduite dans une chambre appartenant au propriétaire de l’entreprise de transport où il travaille.

La jeune fille aurait été retenue contre son gré pendant deux jours, du samedi au lundi matin. Durant cette période, le suspect aurait eu des rapports sexuels forcés avec la victime. Elle a été retrouvée en état de détresse, avec des traces de sang sur ses vêtements.

Alertés, les parents de l’adolescente l’ont immédiatement conduite à l’hôpital régional Amadou Tidiane Bâ. L’examen gynécologique pratiqué sur place a confirmé la violence des faits, relevant plusieurs déchirures au niveau des parties intimes ainsi que la perte récente de l’hymen.

Interpellé à son retour de Dakar, le suspect a reconnu les rapports sexuels, tout en affirmant qu’il n’avait pas eu l’intention de « l’abuser » et que « l’idée lui est venue en pleine nuit ». Il risque une lourde peine au regard de la gravité des accusations portées contre lui.