Libéré sous condition… voici pourquoi Badara Gadiaga reste en prison

La Chambre d’accusation a confirmé la mise en liberté de Badara Gadiaga sous bracelet électronique, avec plusieurs conditions strictes. Le chroniqueur de l’émission Jakaarlo (Tfm) devra rester à son domicile entre 21 h et 7 h, et solliciter l’autorisation du juge pour tout déplacement en dehors de Dakar.

Selon le quotidien Libération, le parquet général dispose toutefois d’un délai légal jusqu’à jeudi pour se pourvoir en cassation. Tant qu’il n’a pas rendu sa décision, Badara Gadiaga demeure en détention.

En l’absence de pourvoi, la libération deviendra effective. Si le parquet général saisit la Cour suprême, le journaliste restera incarcéré jusqu’à ce que cette dernière statue, précise la même source.