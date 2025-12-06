Résidence surveillée de Badara Gadiaga : l’APR dénonce une « atteinte à l’État de droit »

L’Alliance Pour la République (APR) a réagi à la décision rendue le 4 décembre 2025 par la Chambre d’accusation confirmant la mise en résidence surveillée de Badara Gadiaga. Dans un communiqué signé par son Secrétariat exécutif national (SEN), le parti considère que cette décision constitue une nouvelle atteinte à l’État de droit.

Tout en affirmant prendre acte de la décision judiciaire, l’APR estime que la privation de liberté visant le chroniqueur de l’émission Jakaarlo est « injustifiée ». Le parti décrit Badara Gadiaga comme un « citoyen et compatriote de grande qualité », et juge qu’il « n’aurait jamais dû être privé de liberté ». Selon le communiqué, cette affaire s’inscrit dans un contexte politique « tendu » que l’APR attribue à une volonté d’instaurer un « régime autoritaire ».

Le texte élargit la dénonciation à d’autres responsables politiques concernés par des mesures de privation de liberté. Le SEN cite les cas de Pape Malick Ndour, Ismaïla Madior Fall, Lat Diop, Mawdo Malick Mbaye, Moustapha Diop, Sophie Gladima et Ndèye Sally Diop, qualifiés d’« otages politiques ».

L’APR exprime également son inquiétude quant à l’état de santé de l’ancien député Farba Ngom, détenu depuis plusieurs semaines. Selon le communiqué, des avis médicaux seraient défavorables à son maintien en prison. Le parti met en garde les autorités, qu’il tient pour responsables « de tout incident » lié à sa situation médicale.

Le Secrétariat exécutif national affirme vouloir poursuivre son combat pour la « défense des libertés démocratiques » et le respect des principes républicains, promettant de rester mobilisé « jusqu’à la victoire finale ».