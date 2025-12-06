Fraude à l’électricité : Des pertes colossales estimées jusqu’à 120 milliards

Les pertes liées à la fraude sur l’électricité ont atteint un seuil inquiétant en 2025, a alerté le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, lors de la défense du budget 2026 de son département à l’Assemblée nationale. Rien que dans les départements de Pikine et de Dakar, près de deux milliards de francs CFA de manque à gagner ont été enregistrés cette année.

Selon les documents internes de la SENELEC, l’ampleur réelle du phénomène est bien plus préoccupante : les branchements frauduleux coûteraient à l’État entre 100 et 120 milliards de francs CFA par an, un gouffre financier qui fragilise durablement les finances publiques.

Le ministre a rappelé que cette fraude « impacte directement la subvention allouée à la SENELEC et pénalise les quelque 2,25 millions de ménages raccordés », notamment les abonnés du compteur prépayé Woyofal, dont plusieurs députés ont dénoncé le coût jugé trop élevé. Birame Soulèye Diop a assuré que « les auteurs des branchements illégaux ont été identifiés et seront traduits en justice ».

Pour enrayer ces pratiques, le ministère planche sur un nouveau type de compteur intelligent, capable de détecter automatiquement les tentatives de fraude. Une étude technique est en cours, et ses recommandations seront soumises au Président de la République ainsi qu’au Premier ministre pour validation. Une fois approuvé, le dispositif sera déployé par la SENELEC afin de renforcer la sécurité du réseau et de réduire significativement les pertes techniques et financières.