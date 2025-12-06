Dread Maxim Amar : 25 ans de scène, de résilience et de renaissance

Dans un entretien accordé à L’Observateur, Dread Maxim Amar revisite un quart de siècle de carrière, fait de moments forts, d’épreuves profondes et d’ambitions renouvelées. Parmi ses souvenirs les plus marquants, l’artiste cite « le jour où [il a] vu [son] nom pour la première fois imprimé sur une cassette ». Une émotion « intense », qui venait couronner des années de persévérance et matérialiser un rêve longtemps nourri.

Autre instant inoubliable : sa rencontre avec Jahman Levi, figure jamaïcaine qu’il admirait depuis l’enfance. Partager la scène avec cet artiste à Dakar fut pour lui une expérience « incroyable », confirmant qu’il est possible de « vivre et vieillir dans le reggae ».

L’un des passages les plus sombres de sa carrière reste sa collaboration avec Tiken Jah Fakoly dans le cadre du projet African Reggae Festival, en 2006. Après une tournée éprouvante, marquée notamment par un concert en France, le retour à Dakar a été « le moment le plus bas de [sa] vie ». Dread Maxim Amar raconte être revenu « complètement vidé physiquement, moralement et même financièrement », sans recevoir un cachet à la hauteur de son engagement.

Ce sentiment d’injustice l’a poussé à rompre cette collaboration et à se tourner vers la peinture, non pour changer de voie, mais pour « trouver un autre moyen d’expression » et se libérer d’un poids émotionnel.

Ses retraits médiatiques et périodes de doute ont alimenté rumeurs et spéculations, certains affirmant qu’il était « devenu fou » ou même « en prison ». L’artiste prend ces bruits avec recul : « Si je suis fou, alors je ne suis pas le seul. Chacun porte une part de folie en lui. » Il a d’ailleurs sublimé ces attaques dans sa musique, notamment avec le titre « Kan Moye Dof », preuve que cette « folie » peut devenir un moteur créatif. « Tant que mon art a du sens, je continue, laissant le reste derrière moi », affirme-t-il.

Regonflé et inspiré, Dread Maxim Amar prépare deux nouveaux singles. Le premier, « Boko Dul Boko », aborde la vérité et l’authenticité. Le second, « Rise Up Again », attendu en janvier, symbolise sa renaissance artistique. Pour célébrer ses 25 ans de carrière, il annonce également un grand concert prévu le 14 février, à l’Esplanade du Grand Théâtre de Dakar.