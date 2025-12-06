Société

Lutte contre le vol de bétail : un individu arrêté avec huit vaches dérobées à Ndiakhirate

Par Niakaar
0

Une opération de sécurisation menée par la brigade de proximité de Bambilor a permis de déjouer un important cas de vol de bétail dans la nuit de jeudi à vendredi. En patrouille dans leur zone de compétence, les gendarmes ont repéré un véhicule suspect transportant quatre taureaux.

À la vue des forces de l’ordre, les occupants du véhicule ont immédiatement pris la fuite, abandonnant sur place l’automobile et son chargement. Une battue a été aussitôt organisée, mobilisant plusieurs unités pour quadriller les environs.

Les recherches ont abouti à l’interpellation du conducteur du véhicule, appréhendé aux abords du village de Ndiakhirate. Les investigations ont ensuite permis de retrouver au total huit vaches volées, probablement destinées à être rapidement écoulées.

Le véhicule utilisé pour le transport des animaux a été saisi et placé sous scellés. Le suspect, quant à lui, a été placé en garde à vue en attendant la poursuite de l’enquête, qui vise notamment à identifier ses complices et à déterminer l’ampleur du réseau.

Cette opération illustre, une nouvelle fois, l’efficacité des patrouilles de proximité dans la lutte contre le vol de bétail, un phénomène récurrent dans certaines zones rurales.

laissez un commentaire