Lutte contre le vol de bétail : un individu arrêté avec huit vaches dérobées à Ndiakhirate

Une opération de sécurisation menée par la brigade de proximité de Bambilor a permis de déjouer un important cas de vol de bétail dans la nuit de jeudi à vendredi. En patrouille dans leur zone de compétence, les gendarmes ont repéré un véhicule suspect transportant quatre taureaux.

À la vue des forces de l’ordre, les occupants du véhicule ont immédiatement pris la fuite, abandonnant sur place l’automobile et son chargement. Une battue a été aussitôt organisée, mobilisant plusieurs unités pour quadriller les environs.

Les recherches ont abouti à l’interpellation du conducteur du véhicule, appréhendé aux abords du village de Ndiakhirate. Les investigations ont ensuite permis de retrouver au total huit vaches volées, probablement destinées à être rapidement écoulées.

Le véhicule utilisé pour le transport des animaux a été saisi et placé sous scellés. Le suspect, quant à lui, a été placé en garde à vue en attendant la poursuite de l’enquête, qui vise notamment à identifier ses complices et à déterminer l’ampleur du réseau.

Cette opération illustre, une nouvelle fois, l’efficacité des patrouilles de proximité dans la lutte contre le vol de bétail, un phénomène récurrent dans certaines zones rurales.