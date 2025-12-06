‎Kolda : Le budget du Conseil départemental s’élève à 500 millions

Voté à l’unanimité sous la houlette de son président Moussa Baldé, le budget du Conseil départemental s’élève à 500 millions. Il est structuré comme suit : 400 millions pour les salaires et plus de 130 millions pour l’investissement.

Dans la foulée, Moussa Baldé soutient que cette répartition s’explique par le fait que le Conseil départemental de Kolda dispose de l’une des plus grandes masses salariales au Sénégal, rapporte Dakaractu.

‎À l’en croire, « les 400 millions de la masse salariale s’expliquent par le décret portant valorisation de la fonction publique, qui a eu un impact direct sur la masse salariale du Conseil départemental… »