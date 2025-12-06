Section de recherches : Le journaliste Pape Sané en garde à vue

Pape Sané, journaliste de Walf TV, a été placé en garde à vue ce vendredi 5 décembre 2025 à la Section de recherches pour diffusion de fausses nouvelles. Cette décision fait suite à une déclaration qu’il avait faite mardi dernier dans l’émission « Balance » sur Walf TV, concernant l’affaire Sanna Manjang.

Il lui est reproché d’avoir diffusé des informations jugées fausses par les autorités, notamment sur les relations entre Sanna Manjang et Ousmane Sonko.

Après son audition, le journaliste Pape Sané reste en attente de la décision du procureur de la République concernant la suite de la procédure