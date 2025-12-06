Thiaroye : un homme arrêté pour tentative de viol et production illégale d’eau en sachets

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a interpellé, jeudi 5 décembre 2025, un individu à Djiddah Thiaroye Kao. Il est poursuivi pour tentative de viol sur une mineure de 13 ans, production et vente d’aliments impropres à la consommation, absence d’autorisation pour la fabrication de sachets d’eaux et mise en danger de la vie d’autrui.

Cette arrestation fait suite à une plainte déposée par le frère de la victime. Selon ses déclarations, le suspect sollicitait la main de la jeune fille, sans qu’elle y consente. Il aurait ensuite usé de stratagèmes pour convaincre la mère d’autoriser le déplacement de la mineure afin de la présenter à sa famille.

Le 20 novembre 2025, aux environs de 19 heures, le suspect et la jeune fille ont embarqué à bord d’un car à destination de Kaolack. Arrivés sur place, il lui aurait proposé de passer la nuit à l’hôtel, sous prétexte que sa sœur y travaillait. Une fois sur les lieux, elle constate l’absence de ladite sœur. Le suspect aurait attendu tard dans la nuit avant de tenter de l’agresser sexuellement. Face au refus de la mineure, il l’aurait giflée et mordue à l’épaule gauche.

Le 5 décembre, aux environs de 20 heures, exploitant un renseignement, les éléments de la brigade de recherches ont localisé le suspect à son domicile. Sur place, ils l’ont surpris en pleine activité autour d’une unité artisanale de production de sachets d’eaux.

Les policiers ont découvert un local insalubre dégageant une forte odeur, contenant un réservoir d’eau relié à une machine de mise en sachets, ainsi qu’une pile de 56 paquets portant l’enseigne « Si bon Zam Zam ». Une moto tricycle utilisée pour la livraison a également été saisie.

Placée en garde à vue, la personne interpellée a nié les faits de tentative de viol, sans convaincre les enquêteurs. Elle n’a présenté aucun agrément pour la production d’eau en sachets. Les produits ont été placés sous scellés à la disposition du Parquet. L’enquête se poursuit.