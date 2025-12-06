Baisse des prix des hydrocarbures : la nouvelle tarification entre en vigueur ce samedi

Comme annoncé vendredi par le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, les prix des hydrocarbures connaissent une révision à la baisse. La Commission de régulation du secteur de l’Énergie (CRSE) a confirmé que les nouveaux tarifs seront appliqués à partir de ce samedi 6 décembre 2025, à 18 heures.

Selon la nouvelle grille tarifaire, le litre de supercarburant passe de 990 FCFA à 920 FCFA. Le gasoil enregistre également une diminution notable, son prix ramené de 755 FCFA à 680 FCFA.