Le Collectif du Peuple réclame la libération de Karim Gueye et Cie

Abdou Karim Gueye, Red Black, Masseck Mbaye, Matar Ba et Babacar Ba ont été arrêtés ce samedi 6 décembre 2025, au Rond-Point Sandaga, informe un communiqué du collectif le Peuple – Askan Wi.

Le collectif affirme que ces derniers ne faisaient qu’exercer un droit fondamental garanti par la Constitution : informer, sensibiliser et interpeller, en distribuant des flyers rappelant deux engagements publics de l’actuel régime : la criminalisation de l’homosexualité, annoncée comme une priorité nationale, l’abrogation totale de la Loi d’amnistie, promise pour restaurer vérité, justice et responsabilité.

« Ces arrestations, sans motif valable, constituent une dérive grave, une restriction des libertés publiques et une tentative inquiétante de faire taire toute expression citoyenne légitime », dénonce le collectif.

Le Collectif du Peuple – Askan wi exige la libération immédiate et sans condition de ses camarades ; la fin des intimidations et arrestations ciblées contre des citoyens engagés ; respect strict des engagements pris par les autorités, notamment sur les questions liées à la justice, à la transparence et à la moralisation de la vie publique.

Le collectif réaffirme sa détermination à poursuivre son combat démocratique, pacifique et souverainiste jusqu’à ce que les « promesses faites au peuple sénégalais soient traduites en actes ».