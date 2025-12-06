Tensions dans les universités : L’AEEMS appelle à l’apaisement et au dialogue

L’Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (AEEMS) a exprimé, ce samedi 6 décembre, sa « vive préoccupation » face aux tensions persistantes dans les universités publiques, marquées par des affrontements entre forces de l’ordre et étudiants.

Dans son communiqué, l’AEEMS regrette la présence des forces de sécurité au sein des campus, rappelant que ces espaces doivent rester consacrés à la vie sociale estudiantine et garantir un cadre serein, favorable aux études. Selon l’organisation, cette présence, loin d’apaiser la situation, renforce les tensions et installe un climat d’inquiétude préjudiciable au bon déroulement des activités académiques.

L’association appelle ainsi toutes les parties prenantes à renoncer à toute forme de violence et à privilégier un dialogue responsable, seul gage d’un règlement durable des différends. Elle insiste sur la nécessité absolue de préserver les vies humaines et la stabilité de l’espace universitaire.

L’AEEMS invite également les étudiants à davantage de retenue dans la préservation des infrastructures universitaires, soulignant que toute destruction compromet lourdement le déroulement de l’année académique.

Enfin, l’organisation exhorte l’État à apporter des réponses structurelles et durables aux crises récurrentes de l’enseignement supérieur, en particulier celles liées aux bourses et aux conditions sociales, à travers une gouvernance proactive et une communication transparente. Elle appelle, pour conclure, à la responsabilité de tous afin de protéger l’avenir des étudiants et les biens communs que constituent les campus.