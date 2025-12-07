Baisse des prix des hydrocarbures : la Coalition Diomaye Président salue une mesure « rapide et essentielle »

La Coalition Diomaye Président a réagi, ce samedi 6 décembre 2025, à l’annonce de la baisse effective des prix des produits pétroliers décidée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans un communiqué, la majorité présidentielle exprime sa « satisfaction » et salue une mesure mise en œuvre avec « célérité » par le Gouvernement.

Selon la Coalition, cette décision intervient dans un contexte où le coût de la vie continue de peser sur les ménages sénégalais. Elle estime que cette réduction des prix du carburant illustre une écoute attentive du Chef de l’État aux préoccupations des citoyens ainsi qu’une volonté affirmée d’améliorer le pouvoir d’achat.

La Coalition souligne également la « démarche rapide et concrète » du Président, qu’elle considère comme une preuve de son engagement à soulager les familles, soutenir les acteurs économiques et accompagner la dynamique de relance en cours.

Dans son communiqué, elle adresse ses félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye pour un leadership décrit comme « empathique et responsable », tout en saluant le Gouvernement pour l’efficacité de l’application de cette décision jugée essentielle au quotidien des populations.

La Coalition Diomaye Président invite enfin les forces vives de la Nation à poursuivre leur engagement dans les efforts de transformation sociale, réaffirmant sa détermination à accompagner toutes les initiatives visant à améliorer durablement le bien-être des Sénégalais et à renforcer la justice sociale.