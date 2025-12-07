Victime de viol…Une jeune femme retrouvée assassinée à son domicile

Le corps sans vie d’une jeune femme de 29 ans a été retrouvé mardi soir à son domicile d’Anvers, en Belgique.

Il s’agit d’un assassinat.

Son ex-compagnon a été retrouvé grièvement blessé dans le logement. Il présentait plusieurs à l’arme blanche.

L’homme, âgé de 42 ans, a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

Le quadragénaire était déjà connu des services de police.

Le 11 août dernier, le suspect avait été inculpé pour des faits de viol et violences commis sur la même victime. Les faits s’étaient déroulés au domicile conjugal de Wilrijk.

Il était resté en détention sous surveillance électronique, puis lors de sa deuxième comparution le 12 septembre, cette mesure avait été convertie en liberté conditionnelle avec interdiction d’entrer en contact avec son ex-compagne.

