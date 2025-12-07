Une voiture fait une sortie de route et prend feu…les 4 occupants sont morts

Le drame s’est produit vendredi soir à Collonges, dans l’Ain, à quelques mètres de la frontière avec la Suisse.

Vers 22H30, une voiture circulait sur la départementale 984B lorsqu’elle a fait une sortie de route à un rond-point.

Elle a fait des tonneaux sur plusieurs mètres en traversant un petit ruisseau avant de terminer sa course dans un bosquet.

Le véhicule, sur le toit, s’est embrasé.

Les pompiers, arrivés sur les lieux, ont éteint l’incendie. Dans la carcasse calcinée, ils ont découvert quatre corps carbonisés.

Il s’agit de quatre jeunes, entre 15 et 20 ans, originaires de Suisse. Il étaient partis de Fribourg plus tôt dans la soirée pour passer le week-end à Paris.

