Coup d’Etat au Bénin : Des militaires annoncent la destitution du président Patrice Talon

Des militaires béninois ont annoncé, tôt dimanche matin sur la télévision publique, avoir « démis de ses fonctions » le président Patrice Talon, dont le mandat devait s’achever en avril prochain après dix années au pouvoir.

Se présentant sous l’appellation de « Comité militaire pour la refondation (CMR) », les soldats ont déclaré que le groupe, « réuni dimanche 7 décembre 2025 », avait « délibéré et décidé » de la destitution du chef de l’État. Aucune communication officielle n’avait encore été faite, dimanche matin, concernant la situation de M. Talon ou sa localisation.

Dans un message publié sur X, l’ambassade de France au Bénin a indiqué que « des coups de feu ont été signalés à Camp Guezo, à proximité du domicile du président de la République », à Cotonou. La représentation diplomatique a appelé les ressortissants français à rester chez eux « par mesure de sécurité ».