Le CPR Dooleel PIT-Sénégal appelle à une remobilisation et à une refondation institutionnelle

Le Comité pour la Plateforme de Réflexions Dooleel PIT-Sénégal a publié un communiqué dans lequel il exprime son inquiétude face à ce qu’il considère comme des tensions persistantes au sommet de l’État. Selon l’organisation, plusieurs éléments observés ces derniers mois témoignent d’un climat politique fragile et d’un manque de cohésion entre certaines institutions.

Le CPR évoque notamment des nominations jugées controversées par une partie de la jeunesse patriotique, ainsi qu’une volonté de rapprochement avec d’anciens responsables de l’ancien régime, alors que certaines affaires supposées n’ont pas encore fait l’objet d’enquêtes judiciaires. Le comité relève également des lenteurs dans la mise en œuvre de la reddition des comptes, malgré les explications fournies par l’Union des Magistrats du Sénégal au sujet du manque d’effectifs dans l’appareil judiciaire.

Selon le communiqué, la matérialisation des conclusions des Assises de la Justice reste partielle, alors que le rapport final a été remis depuis plus d’un an. Le CPR estime en outre que l’arsenal juridique en vigueur, hérité des précédents régimes, n’a pas encore été révisé pour supprimer les dispositions jugées liberticides.

Sur le plan législatif, le comité reconnaît les réformes adoptées concernant l’OFNAC, la déclaration de patrimoine ou la protection des lanceurs d’alerte, mais considère que la majorité parlementaire actuelle n’a pas encore pleinement exploité son potentiel politique. Il pointe également un manque de coordination entre la Présidence et la Primature, qui apparaissent comme fonctionnant de manière séparée.

Le CPR constate que les alertes internes lancées depuis plusieurs mois, notamment par le Premier ministre Ousmane Sonko lors d’un Conseil national en juillet, n’ont pas permis d’apaiser la situation. Il estime que le meeting du 8 novembre a illustré les divergences au sein du camp patriotique.

Dans ce contexte, le comité formule plusieurs recommandations. Il propose notamment le gel des activités de la coalition Diomaye Président, l’ouverture de concertations en vue de créer une nouvelle coalition, ainsi qu’une refondation institutionnelle destinée à réduire la centralisation du pouvoir exécutif. Il appelle également à l’application des conclusions des Assises de la Justice, à la mise en œuvre de la reddition des comptes et à une concertation plus soutenue entre les responsables du PASTEF, leurs alliés, les membres du gouvernement et les parlementaires.

Le CPR encourage enfin les formations politiques de la mouvance patriotique à renforcer leur structuration interne, estimant que les transformations envisagées nécessitent une forte cohérence organisationnelle. Selon lui, une réforme en profondeur des institutions demeure indispensable pour rompre avec le modèle institutionnel en vigueur depuis 1963.