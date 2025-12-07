Bénin : La tentative de coup d’État déjouée par l’armée

Une tentative de coup d’État survenue dimanche matin au Bénin a été rapidement neutralisée, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou, lors d’une déclaration à la télévision nationale.

Selon le ministre, « un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l’État et ses institutions ». L’intervention des forces armées béninoises et de leur haute hiérarchie a permis de « garder le contrôle de la situation » et de « faire échec à la manœuvre ».

Le président Patrice Talon, dont le second mandat s’achève en avril prochain, est sain et sauf, a assuré son entourage. Une enquête a été ouverte pour identifier l’ensemble des auteurs et complices de cette tentative de déstabilisation.