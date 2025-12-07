Tentative de coup d’État au Bénin : la CEDEAO condamne fermement et promet un soutien total

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réagi ce dimanche à la tentative de coup d’État militaire signalée en République du Bénin. Dans un communiqué publié ce 7 décembre 2025, l’institution régionale exprime sa « consternation » face aux informations faisant état d’une action visant à renverser l’ordre constitutionnel.

La CEDEAO « condamne fermement » cette tentative, qu’elle qualifie d’« action anticonstitutionnelle » et de « subversion de la volonté du peuple béninois ». L’organisation appelle à un respect strict de la Constitution du Bénin et salue les efforts entrepris par le gouvernement béninois ainsi que par l’armée républicaine pour contenir la situation.

L’institution ouest-africaine met également en garde les auteurs présumés du complot, qu’elle tient pour « responsables, individuellement et collectivement, de toute perte en vies humaines et en biens » liée à leur action.

Dans cette déclaration, la CEDEAO renouvelle son engagement à soutenir le gouvernement et le peuple béninois « par tous les moyens nécessaires ». Cela inclut, précise-t-elle, la possibilité de déployer la Force en attente de la CEDEAO, afin de garantir le respect de la Constitution et l’intégrité territoriale du pays.