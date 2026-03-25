Kadialy Gassama analyse les impacts de la guerre dans les pays du Golfe Persique

GUERRE DANS LES PAYS DU GOLFE PERSIQUE : LES IMPACTS AGGRAVANTS SUR LA VIE DIFFICILE DES SENEGALAIS

La vie des ménages et des entreprises au Sénégal, risque de devenir de plus en plus dure , en raison de l’inflation déjà forte pouvant connaitre une hausse sensible, consécutivement à la nouvelle crise au moyen orient et ses conséquences sur la hausse vertigineuse des prix du pétrole et du gaz. Aujourd’hui, les prix de l’or noir et du gaz ont bondi de plus de 40%, dépassant la barre de 100 dollars le baril avec des possibilités aggravantes, si le conflit Israël-USA-Iran perdure, en plus des effets de contagion sur les autres pays du golfe.

Quel que soit le but de guerre de l’agression Israélo américaine sur l’Iran ,pouvant aller de la volonté de l’élimination de l’arsenal militaire nucléaire et balistique ou du changement du régime des mollahs, l’une des conséquences collatérales les plus pernicieuses est la survenue à nouveau d’un choc pétrolier qui rappelle ,à bien des égards ,le quadruplement des prix de l’or noir en 1974. En 1974, les économies des pays pauvres non producteurs de pétrole, avaient connu, durant des décennies, les affres de crises alimentaires et sociales et le blocage de leur développement, tandis que les économies des pays développés étaient caractérisées par une forte inflation, une récession et une hausse du chômage, créant une stagflation.

La providence a fait que la production de pétrole et de gaz des pays du golfe persique (Arabie Saoudite, Irak, Iran, Koweït, Qatar, Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Oman) est non seulement de très bonne qualité, mais, représente pour au moins 30% de la production mondiale dans un espace proportionnellement réduit par rapport à la surface du globe. Il est évident que la destruction des infrastructures pétrolières dans lesdits pays du golfe persique ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz qui relie ces pays producteurs au reste du monde , vont produire un amoindrissement sensible de l’offre mondiale de pétrole et de gaz, entrainant une explosion des prix des biens et services, en particulier, alimentaires. Ces pays sont souvent le théâtre de foyers de tension depuis Mathusalem (Alexandre le grand et Darius, 330 avant JC), comme si la paix était une exception dans cette partie du monde.

En dépit de la production heureuse de gaz et de pétrole depuis bientôt deux ans pouvant faire sortir le Sénégal de l’ornière, si et seulement si une partie des productions étaient utilisées localement pour satisfaire la demande intérieure (SAR, centrales électriques), il reste, pour l’instant, totalement vulnérable aux variations des cours mondiaux énergétiques.

C’est dire que la préoccupation essentielle de nos gouvernants actuels dès l’entame, devrait être de sortir le Sénégal de la dépendance énergétique avec la survenue de la manne pétrolière et gazière dans notre pays, pouvant réduire assez sensiblement la vulnérabilité de l’économie sénégalaise aux variations exogènes qui en est sa principale contrainte.

La nouvelle guerre au Moyen Orient et ses risques d’embrasement, peuvent amener indubitablement le monde à un tournant décisif où tout pourrait être remis en cause. Au Sénégal, la crise dans le BTP, la crise dans le monde rural, la crise financière et de l’investissement viendront s’ajouter à ce nouveau choc pétrolier de large ampleur, accroissant d’avantage les difficultés des populations, toutes choses restant égales par ailleurs.

La lutte contre la faim et la sous-alimentation dans un contexte mondial structurellement défavorable qui ira en s’aggravant sous l’effet du changement climatique et de la croissance démographique, nous impose la constitution d’une coalition nationale pour la révolution agricole dans notre pays, afin de développer efficacement les résiliences contre les chocs exogènes multiformes.

Le Président Mamadou Dia avait eu raison en ayant très tôt la bonne vision de fonder sa pensée économique pour le développement intégral du Sénégal sur la promotion de l’économie rurale. Aujourd’hui, plus qu’hier, la primauté du développement de l’économie rurale et de l’agriculture est plus que nécessaire afin de contrecarrer, sinon d’amoindrir les chocs externes. C’est dire que les orientations économiques et les plans de développement économique et social selon la vision du Président Dia étaient prophétiques, eu égard à la grande menace actuelle que nous vivons sur fond d’une double dépendance alimentaire et énergétique.

Dans une période historique marquée par de fortes agitations et perturbations augurant d’un avenir de plus en plus incertain pour l’humanité, il y a lieu de mettre encore en œuvre des pratiques économiques exceptionnelles afin de prévenir une stagflation probable de la structure économique mondiale.

Certains signes montrent déjà clairement que la guerre au moyen orient et en Ukraine et la hausse consécutive du coût des matières premières essentielles, compliqueront la tâche des responsables politiques qui devront trouver un délicat équilibre entre la maîtrise de l’inflation et le soutien de la reprise économique après la crise latente due à de mauvaises anticipations que nous observons dans notre pays depuis la troisième alternance

Kadialy Gassama, Economiste

Rue Faidherbe x Pierre Verger

Rufisque