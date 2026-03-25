CAN 2025 : Le collectif Noo Lank dénonce une décision « inédite et grave » de la CAF

Le collectif citoyen Noo Lank a réagi avec fermeté à la décision du Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) de retirer au Sénégal son titre de double Champion d’Afrique 2025 pour l’attribuer au Maroc. Dans un communiqué rendu public, le mouvement exprime sa « profonde préoccupation » face à ce qu’il qualifie d’atteinte aux principes fondamentaux du sport.

Selon Noo Lank, cette décision remet en cause « la sécurité juridique des compétitions, la loyauté et la primauté du résultat acquis sur le terrain ». Le collectif estime que la CAF s’est appuyée sur une interprétation erronée des articles 82 et 84 du règlement de la CAN, fragilisant ainsi sa propre crédibilité et ébranlant la confiance des peuples africains dans les instances sportives.

Le mouvement affirme son soutien total à l’État du Sénégal et à la Fédération Sénégalaise de Football dans leurs démarches pour contester cette décision. Il salue notamment la volonté des autorités sénégalaises de porter l’affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), seule instance compétente pour garantir un examen impartial et conforme au droit sportif international.

Noo Lank va plus loin en dénonçant une « dérive grave » qu’il assimile à du « banditisme sportif », appelant à une mobilisation nationale autour de la défense de l’honneur du Sénégal et du mérite de ses joueurs. Le collectif exhorte également à la mise en place d’investigations indépendantes pour faire toute la lumière sur les conditions ayant conduit à cette décision controversée.

Enfin, le communiqué exprime une solidarité particulière envers les supporters sénégalais « illégalement et injustement détenus en otage au Maroc depuis la finale », exigeant leur libération immédiate.

Le collectif conclut en rappelant que le Sénégal, fidèle à ses valeurs de dignité et de justice, « usera de tous les moyens de droit pour faire prévaloir ses droits » et défendre la vérité du sport africain.