Sûreté urbaine : Mame Makhtar Guèye libre après son audition

Mame Makhtar Guèye, vice-président de l’ONG Jamra, est ressorti libre ce matin de son audition à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Convoqué sur instruction du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, le responsable associatif reste néanmoins à la disposition de la justice pour la suite de l’enquête. Cette procédure fait suite à ses récentes déclarations controversées concernant la répartition des fonds d’aide à la presse.