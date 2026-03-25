Décès de Chérif Beuh et de ses épouses : Sonko présente les condoléances de l’État

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu, ce mardi 25 mars 2026, à Guéoul (Louga) pour exprimer la solidarité de l’État à la communauté khadrya, endeuillée par le rappel à Dieu de Cheikh Makhfou Aidara, dit Chérif Beuh, Khalif de la famille de Cheikh Makhfou Ould Cheikhna Cheikh Saadbouh, ainsi que de ses deux épouses.

Selon une note de la Primature, le chef du gouvernement, accompagné d’une importante délégation ministérielle et des autorités administratives locales, a salué la mémoire du défunt au nom du président de la République. Il a rappelé son engagement constant auprès des populations et souligné les liens d’amitié et de fraternité qui unissent le Sénégal et la Mauritanie.

Le nouveau Khalif de la famille, Cheikhna Cheikh Saadbouh, frère du défunt, a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre et son gouvernement pour leur soutien dans cette épreuve. Il a également formulé des prières pour la paix, la concorde et la prospérité du Sénégal.