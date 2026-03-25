Guinée : Décès en détention de Aboubacar « Toumba » Diakité

La Direction nationale de l’Administration pénitentiaire et de la Réinsertion a annoncé le décès du commandant Aboubacar Diakité, dit « Toumba », incarcéré à la Maison d’arrêt de Coyah.

Dans un communiqué signé par son directeur, Mamadou Gandou Bah, il est précisé qu’un rapport médical circonstancié avait été établi le 4 mars 2026 par les professeurs Houssein Fofana, chirurgien, et Elhadj Yaya Baldé, cardiologue au CHU Ignace Deen, en présence du procureur de Coyah et de l’avocat de l’intéressé, Maître Lancinet Sylla. Ce rapport faisait état de douleurs abdominales persistantes, d’une tuméfaction épigastrique, d’une constipation chronique et de troubles du sommeil.

Le communiqué indique qu’à la suite d’un malaise survenu dans la nuit du 23 mars, Toumba Diakité a été évacué en urgence vers l’Hôpital militaire du Camp Samory Touré, où il a reçu une prise en charge spécialisée. Malgré les soins administrés, son état s’est aggravé.

Le mercredi 25 mars 2026, à 04h35, il a été déclaré décédé des suites d’une hernie de la ligne blanche étranglée, compliquée d’une péritonite aiguë généralisée, selon les médecins traitants.

L’administration pénitentiaire précise qu’un rapport détaillé sera transmis aux autorités judiciaires compétentes pour suite de droit.

Pour rappel, Aboubacar « Toumba » Diakité avait été condamné par le tribunal criminel de Dixinn pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, où des centaines de civils avaient trouvé la mort.