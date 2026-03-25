MAC de Bambey : Un surveillant démis de ses fonctions

Le surveillant de prison Tafsir Faye, matricule 686.368/A, a été radié de l’administration pénitentiaire par arrêté du ministère de la Justice, avec effet immédiat à compter de ce 25 mars 2026. Cette décision, notifiée à l’intéressé à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Bambey, précise toutefois que ses droits à pension ne sont pas suspendus.

La sanction selon le document repris par Pressafrik, fait suite à une procédure disciplinaire rigoureuse, déclenchée après une enquête de l’inspection interne et l’avis conforme d’un conseil d’enquête. Bien que les motifs précis de la radiation n’aient pas été rendus publics, la mesure marque la fin de l’exercice des fonctions de l’agent au sein du corps des surveillants de prison.