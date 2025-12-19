Keur Massar : La gendarmerie interpelle 15 présumés agresseurs

La Légion de gendarmerie de Dakar, sous le commandement du Colonel Malick Faye, a porté un coup significatif au banditisme en banlieue dakaroise, en procédant à l’arrestation de quinze présumés agresseurs lors d’une opération ciblée dans la forêt de Keur Massar.

L’intervention, menée par la Brigade de Recherches (BR) de la compagnie du 46e Département, fait suite à plusieurs plaintes déposées par des victimes d’agressions commises par des groupes de deux à trois individus, armés de couteaux et de bombes au gaz neutralisant.

D’après RTS Info, qui cite des sources proches du dossier, la descente a eu lieu le 18 décembre dans cette zone réputée pour être un refuge d’activités criminelles. Les suspects, pour la plupart sans domicile fixe, y auraient établi leur base, surveillant leurs potentielles victimes avant de passer à l’acte.

Les quinze hommes, interpellés successivement et séparément dans la forêt et ses environs, ont été présentés ce vendredi 19 décembre au procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. Ils font face à des poursuites pour vols multiples, violences et voies de fait, ainsi que vagabondage.

Toujours selon RTS Info, la liste des interpellés, dont les identités ont été partiellement dévoilées, révèle une diversité de profils et de professions, allant du commerçant au maçon, en passant par des chauffeurs, des marchands ambulants et des charretiers. Parmi eux figurent plusieurs jeunes, dont le plus âgé est né en 1986 et le plus jeune en 2008.

Cette opération d’envergure s’inscrit dans le cadre de la stratégie renforcée de la gendarmerie pour lutter contre l’insécurité grandissante dans la banlieue de Dakar. Elle témoigne de la détermination des forces de l’ordre à traquer les auteurs de violences, y compris dans leurs refuges les plus reculés.