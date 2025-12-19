CAN 2025 : Habib Beye place le Sénégal en tête des favoris

À quelques jours du lancement de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, prévue au Maroc, l’ancien international sénégalais et actuel entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, affiche sa confiance envers la sélection nationale du Sénégal, qu’il considère comme le principal candidat au sacre continental.

Dans un entretien accordé dans le cadre d’une initiative de la Ligue 1 française, le technicien a néanmoins tenu à nuancer son analyse, admettant que son attachement au Sénégal pouvait influencer son jugement. Il n’a pas manqué de souligner que le Maroc, pays organisateur, fait naturellement partie des grands prétendants, compte tenu de la qualité de son effectif et de l’avantage de jouer à domicile.

Pour Habib Beye, la réussite dans cette CAN dépendra largement de la condition physique des joueurs. Selon lui, l’équipe qui parviendra à aligner le plus grand nombre d’éléments en pleine forme aura un net avantage, rappelant que la compétition africaine est étroitement liée à la dynamique du moment.

L’entraîneur rennais estime par ailleurs que la composition actuelle des Lions de la Téranga constitue un atout majeur. Le mélange entre jeunes talents, joueurs confirmés et binationaux pourrait, à ses yeux, apporter un souffle nouveau et stimuler une émulation positive au sein du groupe.

Évoquant la question récurrente de la libération tardive des internationaux par leurs clubs, Habib Beye reconnaît que cette situation peut perturber les joueurs et compliquer la préparation des sélectionneurs. Elle impacte également les fédérations, notamment celles ayant déjà engagé des dépenses logistiques, alors que la préparation mentale reste, selon lui, un élément déterminant pour aborder la compétition.

La CAN 2025 se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Les 24 équipes qualifiées tenteront de détrôner la Côte d’Ivoire, tenante du titre depuis son sacre lors de l’édition 2023.