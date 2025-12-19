CAN 2025 : Assane Diao forfait !

La sélection sénégalaise devra composer sans Assane Diao pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé, ce mercredi, le forfait du joueur à la suite d’une blessure contractée en club.

Selon le communiqué officiel, Assane Diao s’est blessé le lundi 15 décembre 2025 lors d’un match avec son club. Il a rejoint la tanière à Dakar le 18 décembre afin de subir des examens médicaux approfondis sous la supervision du staff médical de l’équipe nationale.

Les résultats des examens ont révélé une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite, une blessure incompatible avec une participation à la CAN 2025. Le staff médical a ainsi conclu à l’indisponibilité du joueur pour toute la durée de la compétition continentale.

La Fédération Sénégalaise de Football a exprimé son soutien à l’international sénégalais et lui a souhaité un prompt rétablissement, tout en espérant le revoir rapidement sur les terrains.