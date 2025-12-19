Touba : un homme tué lors de travaux d’installation électrique au marché Ockass

Un drame s’est produit ce vendredi 19 décembre au marché Ockass, à Touba. Le commissariat spécial de la ville a été informé d’un accident mortel, survenu lors de travaux d’installation électrique.

Dès la réception de l’alerte, les éléments de police se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. Sur place, ils ont identifié le véhicule impliqué ainsi que son conducteur, répondant au nom de H. Thiané.

Selon les déclarations de ce dernier faites à Seneweb, employé de la société Global Ingénierie, sous-traitante de la SENELEC, il procédait à une manœuvre depuis son véhicule dans le cadre de la pose d’un poteau électrique.

Au cours de l’opération, le poteau s’est emmêlé aux câbles déjà installés. En tentant de le démêler, le conducteur aurait perdu le contrôle de la structure, qui s’est alors effondrée.

Malheureusement, le poteau est tombé sur un homme qui venait tout juste de sortir d’une maison selon des sources de Seneweb. La victime, identifiée comme A. Guèye, âgée de 25 ans, a succombé à ses blessures. Les sapeurs-pompiers, alertés immédiatement, n’ont pu que constater le décès.

Le corps sans vie a été déposé à la morgue du Centre hospitalier Matlaboul Fawzaïni de Touba. Une réquisition a été adressée à une personne qualifiée afin de déterminer avec précision les causes du décès.

Une enquête a été ouverte par les policiers pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce tragique accident.