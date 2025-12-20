Le piège de la personnalisation…Pastef risque de réveiller le spectre de Macky

L’arène politique sénégalaise est actuellement le théâtre d’un paradoxe singulier. Alors que le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) a conquis le pouvoir sur une promesse de rupture radicale avec « l’ancien système », le parti semble peiner à s’extraire de l’ombre portée par son prédécesseur. En maintenant Macky Sall au cœur de sa communication gouvernementale et partisane, le régime en place commet une erreur classique de science politique : celle de transformer un président sortant, théoriquement affaibli par l’érosion du pouvoir, en un opposant de premier plan.

Cette stratégie de confrontation permanente offre à l’ancien chef d’État une plateforme institutionnelle qu’il n’occupe plus de fait. En le citant quasi quotidiennement pour justifier les lenteurs des réformes ou l’état des finances publiques, ses adversaires lui reconnaissent une centralité politique persistante. Ce mécanisme de « référant négatif » finit par produire l’effet inverse de celui recherché : il valide l’importance de Macky Sall comme le pivot autour duquel tourne encore l’avenir du pays.

La science politique appelle cela la « théorie de la polarisation persistante ». Plus un leader sortant est attaqué frontalement, plus sa base électorale se cristallise par réflexe de défense. À l’image de Donald Trump aux États-Unis ou de Lula au Brésil, les polémiques et les procédures judiciaires, si elles ne sont pas menées avec une discrétion chirurgicale, renforcent l’aura victimaire du leader déchu. Ce dernier n’est plus un homme du passé, mais devient le symbole d’une résistance pour ses partisans.

En installant Macky Sall comme le principal challenger imaginaire de l’horizon 2029, le Pastef brûle les étapes et les priorités. Le risque est de voir l’ancien président sortir de sa retraite marocaine pour endosser le costume de « sauveur » ou de « sage » face à d’éventuelles difficultés de gestion du nouveau pouvoir. Chaque attaque devient un ingrédient de son futur « second souffle », lui permettant de maintenir une capacité de nuisance électorale non négligeable lors des prochaines échéances.

La véritable marginalisation d’un ancien dirigeant ne passe pas par l’insulte ou le procès permanent, mais par l’indifférence. En politique, le silence est souvent plus dévastateur que le cri. Si le Pastef parvenait à imposer ses propres thématiques, qu’il s’agisse de souveraineté alimentaire, de réforme monétaire ou de justice sociale, sans jamais regarder dans le rétroviseur, Macky Sall verrait naturellement son influence s’étioler par manque d’écho.

L’histoire montre que l’on ne construit pas l’avenir en restant enchaîné aux fantômes du passé. Pour le pouvoir actuel, le défi consiste à passer d’une « politique de réaction » à une « politique de proposition ». Tant que le nom de Macky Sall sera le mot le plus prononcé dans les meetings du Pastef, le parti ne pourra pas prétendre avoir totalement tourné la page. Il reste, d’une certaine manière, l’otage de celui qu’il prétend avoir vaincu.

Cette dynamique crée également un déséquilibre dans le débat citoyen. Les urgences économiques et les attentes sociales de la jeunesse sont occultées par ce duel personnalisé qui rappelle les heures sombres de la tension pré-électorale. Le citoyen, lassé des règlements de comptes, pourrait finir par percevoir cette focalisation comme un aveu d’impuissance face aux défis réels du présent.

Pour sortir de cette impasse, le régime de Bassirou Diomaye Faye doit impérativement réorienter son agenda médiatique. Imposer ses propres figures de proue et ses propres indicateurs de réussite est le seul moyen de déloger Macky Sall de l’imaginaire collectif. C’est en devenant le seul maître de l’horloge et des thèmes de discussion que le Pastef pourra véritablement « tuer le père » symboliquement et politiquement.

Si le Pastef continue de jouer sur le terrain de son prédécesseur, il prend le risque de le faire renaître de ses cendres. La politique est un jeu de lumière : pour faire disparaître une ombre, il faut changer l’orientation des projecteurs. Tant que les faisceaux seront braqués sur l’ancien locataire de l’avenue Léopold Sédar Senghor, celui-ci restera, aux yeux de l’opinion et de l’étranger, le visage incontournable de l’alternative.

La rédaction de Xibaaru