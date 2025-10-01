Keur Massar : Papa Cissé de RV condamne le comportement du maire Bilal Diatta 

« Je condamne avec la dernière énergie le comportement indigne, irresponsable et arrogant du maire de Keur Massar Sud, Bilal Diatta. Vouloir empêcher à des journalistes de couvrir librement une opération de déguerpissement, est indigne d’un représentant de l’Etat. Un édile qui exerce une telle violence devant ses populations, ne peut mériter la moindre considération. Et pire, ce responsable de PASTEF symbolise la violence, à travers ses comportements de tous les jours.

L’on se souvient qu’il avait brandi publiquement son arme et sans motif. C’était encore lui qui menaçait et insultait des marchands tabliers. Hier il s’en est pris violemment à un jeune citoyen et devant les forces de l’ordre. Décidément, Pastef semble lamentablement échouer dans sa gestion globale des mairies. Un mauvais casting dont les populations en supportent les conséquences », a dénoncé Papa Cissé de la République des Valeurs (RV) dans un communiqué parvenu à la rédaction.