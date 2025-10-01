Sédhiou : un guérisseur traditionnel déféré pour charlatanisme et viol

Un guérisseur traditionnel a été placé en garde à vue puis déféré au parquet de Sédhiou pour des faits présumés de charlatanisme et de viol, une affaire qui a profondément choqué l’arrondissement de Karantaba.

La Brigade de proximité de gendarmerie de Tanaff a interpellé, le 24 septembre 2025, Samba G., âgé de 45 ans, marié et père de cinq enfants. Charpentier de profession, il menait parallèlement des activités de guérisseur traditionnel.

Selon Seneweb, la victime, T. Sagna, une jeune femme mariée de 19 ans, s’était rendue chez lui en se plaignant de courbatures. Pour la soigner, le charlatan lui aurait expliqué qu’il avait besoin de sperme issu d’un rapport sexuel, peu importe l’homme. Dans un premier temps, il l’aurait mise en contact avec un jeune homme, avant de décider de passer lui-même à l’acte. Il aurait alors abusé sexuellement d’elle après l’avoir fait laver avec un prétendu remède traditionnel.

Sous le choc, la jeune femme a confié les faits à son mari dès son retour. Ce dernier s’est aussitôt rendu à la brigade de gendarmerie pour déposer plainte. L’enquête ouverte a confirmé les accusations.

Informé, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Sédhiou a ordonné le placement en garde à vue de Samba G., avant son déferrement. Quant au jeune homme impliqué dans l’affaire, il est actuellement en fuite.