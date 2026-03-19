Korité 2026 : La communauté oumarienne prie ce vendredi

La communauté oumarienne célèbre l’Aïd al-Fitr (Korité) ce vendredi 20 mars 2026, marquant la fin du mois sacré de Ramadan, dans un climat de ferveur et de recueillement.

Dans un communiqué, la cellule de communication de AHBAB et de la RABITA informe les fidèles que la prière de l’Aïd se tiendra à la mosquée Oumarienne à partir de 9h30. Elle sera accomplie sous la présence du Khalife, Thierno Madani Mountaga Tall, tandis que l’office religieux sera dirigé par l’Imam Thierno Saïdou Mountaga Tall.

À l’occasion de cette fête majeure de l’islam, le Khalife a adressé des prières à l’endroit des fidèles, demandant au Tout-Puissant d’agréer le jeûne, les prières et les actes de dévotion accomplis durant le Ramadan. Il a également formulé des vœux de paix, de prospérité et de stabilité pour le Sénégal, appelant à un renforcement de l’unité et de la solidarité entre les croyants.

Comme chaque année, ce grand rassemblement à la mosquée Oumarienne s’impose comme un moment fort de la vie religieuse, mêlant spiritualité, communion et messages de cohésion sociale.

Clôturant son message, le Khalife, en sa qualité de guide de la communauté oumarienne, a souhaité un « Eid Mubarak » à l’ensemble des fidèles, tout en priant pour la santé, la paix et la stabilité dans le pays.