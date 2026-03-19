Pêche illicite : Le ministère des Pêches hausse le ton et intensifie la riposte de l’État

Le Ministère des Pêches et de l’Économie maritime durcit le ton face à la persistance de pratiques illégales dans le secteur halieutique. Dans une déclaration sur sa page Facebook, la ministre Dr Fatou Diouf a fait état d’opérations de contrôle d’envergure récemment menées à Dakar et à Joal-Fadiouth, ayant permis d’importantes saisies de produits issus de la pêche de juvéniles.

À Dakar, le 18 mars, les services compétents ont procédé à la saisie de plus de 2 500 sacs de produits transformés provenant de juvéniles, ainsi qu’à la destruction de 60 caisses de produits frais. Quelques semaines plus tôt, à Joal-Fadiouth, des charrettes transportant illégalement des sardinelles juvéniles ont été interceptées. Ces opérations ont permis de mettre au jour un réseau structuré, aujourd’hui en cours de démantèlement.

Pour la ministre, ces constats sont particulièrement alarmants. Ils traduisent, selon elle, la persistance de pratiques en violation flagrante de la réglementation en vigueur. La pêche de juvéniles, a-t-elle rappelé, constitue une menace sérieuse pour la reproduction des espèces marines, compromettant ainsi l’équilibre des écosystèmes et la durabilité du secteur de la pêche au Sénégal.

Face à cette situation, Dr Fatou Diouf a réaffirmé la détermination de son département à intensifier les opérations de contrôle sur l’ensemble du territoire. Elle a annoncé la poursuite des missions de terrain, couplées à des initiatives de sensibilisation destinées à responsabiliser les acteurs de la filière et à renforcer leur adhésion aux règles établies.

La ministre a également renouvelé son engagement à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), appelant à une mobilisation collective pour préserver les ressources halieutiques nationales. « Nous ne pouvons tolérer que des intérêts particuliers compromettent le bien-être collectif et la richesse de notre patrimoine maritime », a-t-elle insisté.