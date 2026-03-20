Un ado de 17 ans rentre chez lui…il fait une découverte terrifiante

Le corps sans vie de Lise a été retrouvé mardi soir au domicile de son ex-compagnon à Cambrai, dans le Nord.
C’est son fils de 17 ans qui a fait la macabre découverte vers 22H00.
Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la victime.
Cette femme de 56 ans a été tuée à coups de couteau.
Très rapidement, les soupçons se sont portés sur son ex-mari Laurent, déjà condamné à du sursis en 2015 et 2021, pour des violences sur la victime.
Cet homme de 53 ans a été interpellé et placé en garde à vue.