La femme d’une haute personnalité devient folle…les Saltigués débarquent

La femme d’une haute personnalité de l’état a pété un câble ce week-end et a failli se retrouver toute nue dans la rue d’un quartier résidentiel de Dakar. Si les agents de sécurité très bien formés n’étaient pas vigilants, cette grande dame se serait retrouvée dans la rue sans fringues ni moussor (foulard de tête).

La femme d’une haute personnalité plongée dans une crise de folie

Chacun entretient son petit secret dans son jardin. Dans ce cas, il s’agit d’une très haute personnalité de l’Etat dont la femme a été prise d’une crise de folie. Elle était sujette à des troubles obsessionnels-compulsifs (TOC) car elle répétait sans cesse les mêmes gestes, comme un rituel.

C’est la panique au domicile de cette très haute personnalité de l’Etat. Comme c’est une illustre personnalité, nul n’a besoin de vous dire que c’est toute sa maison qui se trouve envahie par une véritable armée de marabouts exorcistes et « saltigués » désenvouteurs.

Tout ce que le Sénégal compte comme charlatans, et même d’autres venus de la sous-région sont en ce moment au chevet de la bonne femme. La malheureuse, son cas fait l’objet en ce moment de toutes sortes de supputations. Qu’est-ce qui a bien pu arriver pour qu’elle se retrouve dans cet état ? Sa crise de folie est devenue inquiétante au sein de son entourage, de sa famille et de ses enfants.

D’après la source de Xibaaru, la femme serait maraboutée au point qu’elle ne jouit plus de toutes ses facultés mentales. Notre informateur de nous révéler également qu’elle a subi il y a quelques semaines « un retour à l’envoyeur » (un mauvais sort qu’elle aurait jetée à une « autre dame » se serait retourné contre elle.)

Ce n’est pas la première fois que cette dame respectée et respectable est traquée et envoûtée par des esprits invisibles qui la troublent.

Cette nouvelle attaque mystique qu’elle a subie ce samedi la mènerait vers la folie totale.

Son mari, une illustre personnalité, est lui-même désemparé. Ne sachant à quel Saint se vouer ! En tout cas, le cas de sa femme est devenu préoccupant. Il lui faut tenir bon, car devant s’occuper des affaires de l’Etat qui lui sont confiées.

Pour calmer et soigner sa femme, la haute personnalité de l’état a convoqué des marabouts nuitamment dans son foyer pour des séances de prières et de « kharfa foufa » qui ont duré toute la soirée du samedi.

Et le dimanche matin, c’était au tour des Saltigués de débarquer pour lui faire des bains mystiques.

Mystère, boule de gomme ! Xibaaru par respect, tient à ne pas livrer l’identité de cette personnalité. Seulement, pour les curieux, nous les invitons à chercher dans la liste des ministres et Présidents d’institutions. A force de creuser, ils pourront bien trouver.

À suivre…

La rédaction de Xibaaru