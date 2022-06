La ministre de l’Action extérieure de la Catalogne attendue à Dakar

La Ministre de l’Action extérieure et du Gouvernement ouvert de la Catalogne, Victòria Alsina Burgués, effectuera une visite de travail au Sénégal, du 15 au 19 juin 2022.

La Ministre présidera l’ouverture officielle du nouveau bureau de la Délégation du Gouvernement de la Catalogne en Afrique de l’Ouest, basé à Dakar. Ce bureau est dirigé par le Délégué Javier Calderón.

Au cours de la visite au Sénégal, Victòria Alsina Burgués s’entretiendra avec les autorités sénégalaises sur la mission de la délégation catalane au Sénégal, pays avec lequel la Catalogne entretient des relations commerciales et de coopération historiques.

La Catalogne non seulement a une relation économique intense avec le Sénégal, mais aussi une longue tradition de relations dans le domaine de la coopération au développement. En effet, c’est le pays africain au sud du Sahara où la présence d’organisations catalanes est la plus importante. Rien qu’en 2021, le Sénégal a reçu 1,1 million d’Euros d’aide publique au développement de la part du gouvernement catalan.

La diaspora sénégalaise en Catalogne est par ailleurs un des aspects fondamentaux dans le choix du Sénégal comme siège de la délégation gouvernementale en Afrique de l’Ouest. La Catalogne abrite une communauté sénégalaise importante et organisée, qui compte plus de 24 000 personnes, selon les données de 2021, et constitue la première communauté d’Afrique subsaharienne en Catalogne.

La Ministre visitera également certains projets de coopération catalane tant à Dakar que dans la région naturelle de la Casamance, tels que ceux appuyés par le Fonds pour les femmes, géré par l’Agence catalane de coopération au développement.

La Ministre rencontrera aussi la communauté catalane vivant au Sénégal et des acteurs liés à la diaspora sénégalaise en Catalogne.

La ministre de l’Action extérieure et du Gouvernement ouvert tiendra également, au cours de ce voyage, des réunions avec plusieurs agences des Nations Unies basées dans le pays, avec lesquelles le Gouvernement de Catalogne a collaboré.

Renforcer notre présence en Afrique subsaharienne

Le Gouvernement de Catalogne s’est engagé à renforcer sa présence en Afrique au sud du Sahara et le Sénégal fait partie des pays prioritaires de l’action extérieure catalane.

La Délégation du Gouvernement en Afrique occidentale représentera institutionnellement le Gouvernement de Catalogne en République du Sénégal et en République de Gambie, et aura également des fonctions prospectives en République de Côte d’Ivoire, en République fédérale du Nigeria, en République du Ghana et en République du Mali.