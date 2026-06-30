La République d’Azerbaïdjan : Perle sacrée du Caucase (Par Djily Mbaye FALL)

Alors que l’humanité est confrontée à des conflits liés à l’intolérance, l’incompréhension, le peu ou pas assez de dialogue entre les cultures, les religions et les civilisations, une nation se distingue dans cette fourmilière tourmentée : l’Azerbaïdjan.

Une Etat transcontinental se situant au carrefour des civilisations.

Cette République, indépendante en 1991 et qui, anciennement a subi la prohibition de la pratique religieuse sous Joseph Staline, semble prendre sa revanche sur cette interdiction, au regard de ses nombreuses connexions liturgiques. L’exemple est le plus patent est ses relations avec les trois religions monothéistes et abrahamiques : le judaïsme, le christianisme et l’islam.

En effet, ce pays à majorité musulman a établi dès le début de son indépendance des relations diplomatiques aussi bien avec l’Arabie Saoudite, Israël que le Saint Siege-Vatican.

Tout comme le Sénégal me dirait-on. Toutefois, si le fait d’établir des relations est une bonne chose, entretenir ces relations en est une autre. Ce qui distingue significativement l’Azerbaïdjan des autres pays, c’est les nombreuses initiatives et évènements internationaux qu’il parraine. On pourrait en citer, sans être exhaustif:

A propos de la Chrétienté: En 2002, l’accueil célèbre du Pape pour des visites apostoliques. En effet, le pape Jean-Paul II avait effectué une visite en Azerbaïdjan. S’en est suivi, l’accueil mémorable du Pape François qui s’y était rendu en 2016. Les deux leaders spirituels ont salué les efforts de l’Etat d’Azerbaïdjan à promouvoir le vivre ensemble et le dialogue interreligieux.

A propos de l’Islam. En 2004, la création de « Islamic Cooperation Youth Forum ». Le forum de la Jeunesse Islamique avec son Centre régional Eurasie à Bakou, célébrant ses 22 années d’existence cette année est devenu la plus grande plateforme de Jeunesse musulmane au monde. Des séminaires, conférences, ateliers se tiennent périodiquement à Bakou, avec la présence de nombreux participants internationaux, concourant au dialogue des cultures.

A propos du Judaisme : Apres que Bakou ait accepté l’érection de synagogues et autres lieux de cultes juifs dans le pays, la Conférence des rabbins européens devait se tenir en Azerbaïdjan en 2025. Les adeptes du judaïsme en Azerbaïdjan pratiquent leur culte sans obstacles de la part de l’Etat qui respecte toutes les croyances et promeut le dialogue interconfessionnel.

Sur le volet Culturel : En 2016, la tenue de la 7 e édition du forum mondial de l’alliance des civilisations, en relation avec l’ONU, avec la présence de hautes personnalités spirituelles telles que l’Archevêque Desmond Tutu, Prix Nobel de la Paix.

En 2011, la tenue du 1er Forum mondial sur le dialogue interculturel en relation avec l’UNESCO, le Conseil de l’Europe et de l’ICESCO, avec la participation de représentants officiels de 102 pays. S’en suivront les éditions 2013, 2015, 2017 et 2019.

A noter que la prochaine édition du forum mondial sur le dialogue interculturel aura lieu en octobre 2026 à Bakou, sous le haut patronage de Son Excellence Ilham Aliyev.

Le sommet de l’OCI qui se tiendra en 2027 en Azerbaïdjan symbolisera, si besoin en était, la confiance que la communauté musulmane et mondiale accorde à l’Azerbaïdjan, pays promoteur de la paix, du vivre ensemble, de la compréhension, de l’entente et de la cohésion entre les nations.

Le Centre international du multiculturalisme de Bakou sanctuarise les efforts pacifiques de l’Azerbaïdjan pour le progrès de notre humanité commune.

Par Djily Mbaye FALL « Sultan » / Responsable du Centre International de Dakar pour le Dialogue des Religions et des Cultures / djilymbayefall@gmail.com