Le Gabon annonce la suspension des réseaux sociaux

La Haute autorité de la communication (HAC) du Gabon a déclaré mardi soir la suspension immédiate des réseaux sociaux sur l’ensemble du territoire national, une mesure présentée comme temporaire et valable « jusqu’à nouvel ordre ». L’annonce a été faite par son porte-parole, Jean-Claude Mendome, sur la chaîne publique Gabon 1ère.

Selon l’institution, cette décision vise à prévenir la diffusion de contenus jugés dangereux pour la cohésion sociale et la stabilité des institutions. La HAC évoque notamment la circulation de propos diffamatoires, haineux ou injurieux, ainsi que la propagation de fausses informations et de données personnelles publiées sans autorisation. Elle reproche également aux grandes plateformes numériques leur manque de modération face à ces dérives.

Le contexte social reste tendu dans le pays : le président de la transition, Brice Oligui Nguema, est confronté depuis janvier à une grève persistante des enseignants, qui alimente un climat de contestation.

Malgré l’annonce officielle, des journalistes sur place ont constaté que l’accès aux réseaux sociaux demeurait possible dans la nuit de mardi à mercredi.