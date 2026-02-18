Le chroniqueur Abdou Nguer déféré au tribunal de Dakar

La section de recherches de Colobane a déféré, ce matin, le chroniqueur Abdou Nguer au tribunal de Dakar. Il avait été placé en garde à vue à la suite de sa convocation à la gendarmerie.

Abdou Nguer avait publiquement contesté le communiqué du procureur de la République relatif au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.

Le sort du chroniqueur de la Sen TV est désormais entre les mains du procureur de la République.

Source : Seneweb