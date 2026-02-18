Décès d’Abdoulaye Ba : Des responsables du commandement des forces de l’ordre relevés de leurs fonctions

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé avait promis des «sanctions» après le décès dans des violences policières d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Dans son édition de mercredi, L’Observateur révèle que «les responsables du commandement des hommes sur le terrain» lors du drame ont été relevés de leurs fonctions ce mardi 17 février.

Les personnes concernées par cette mesure sont : le commandant de la compagnie d’intervention à haut risque, le commandant du groupement opérationnel de Dakar, le commandant de la 4e compagnie du groupement opérationnel de Thiès ainsi qu’un lieutenant de police. Parallèlement, par arrêté ministériel, le commissaire du Point E (Dakar) a été relevé de ses fonctions.

Cette mesure intervient dans un contexte où le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a assuré au cours d’un point de presse qu’ Abdoulaye Ba «est bel et bien l’étudiant qui a sauté du 4e étage du Pavillon F» du campus social, ajoutant qu’il «n’a pas été battu, ni torturé», contrairement aux rumeurs et allégations de ses camarades et d’une partie de l’opinion publique.

De son côté, Me Bamba Cissé avait reconnu «des actes de violences» à l’occasion des affrontements entre les étudiants et les forces de l’ordre, précisant que « la violence légitime » de l’Etat doit être « calculée, équilibrée, nécessaire ».