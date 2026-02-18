Liberté provisoire : Mauvaise nouvelle pour Farba Ngom

Alors qu’il s’apprêtait à bénéficier d’une liberté provisoire, le député-maire des Agnam, Farba Ngom, voit son séjour carcéral prolongé. Les Échos renseigne que le Procureur général financier a formé un pourvoi en cassation ce mardi, à la veille de l’expiration du délai légal de six jours, gelant ainsi l’exécution de l’arrêt de la Chambre d’accusation qui était favorable au responsable de l’APR.

Ce recours de dernière minute a un effet suspensif immédiat : Farba Ngom reste en prison. Selon le quotidien d’information, la Cour suprême dispose désormais d’un délai légal de trois mois pour statuer sur ce pourvoi.

La même source souligne une part d’incohérence dans la démarche du Parquet : ce dernier n’avait pas interjeté appel de l’ordonnance de liberté provisoire concernant son co-inculpé, Tahirou Sarr, renforçant ainsi les soupçons d’un traitement sélectif, voire politique, du dossier Farba Ngom.