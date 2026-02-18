Plainte du DG : Cinq agents de la RTS convoqués à la Section de Recherches

À la RTS, la crise sociale prend une tournure judiciaire. Selon Les Échos, le directeur général Pape Alé Niang a mis sa menace à exécution en déposant une plainte contre plusieurs responsables syndicaux et agents de la boîte.

Sont concernés par cette procédure : Mama Moussa Niang, secrétaire général du SYNPAP, Youssouf Kaba, secrétaire général du SYNPICS/RTS, Alioune Badara Kane, chargé des revendications du SYNPICS, ainsi que Thierno Dramé et Abibou Mbaye, liste le journal.

Les intéressés sont convoqués ce mercredi à 10 heures dans les locaux de la Section de recherches (SR) de Colobane, complète la même source reprise par Seneweb.