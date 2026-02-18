Présomption de viol sur mineure : Un suspect interpellé à Mbacké

Une affaire présumée d’agression sexuelle sur mineure a conduit les forces de sécurité à interpeller un individu à Mbacké. L’enquête se poursuit, tandis qu’une expertise médicale a été requise pour établir les faits.

Le Commissariat urbain de Mbacké a procédé, le 16 février 2026, à l’interpellation d’un individu soupçonné d’être impliqué dans une affaire de mœurs concernant une fillette âgée de 11 ans.

Selon les informations recueillies, l’intervention policière fait suite à une plainte déposée par la mère de la victime. Celle-ci aurait été alertée après que sa fille, rentrée du chemin de l’école aux alentours de 14 heures, a expliqué avoir été abordée par un voisin qui l’aurait conduite dans un bâtiment en construction situé à proximité du quartier.

Toujours d’après le récit transmis aux enquêteurs, la mineure aurait commencé à crier, ce qui aurait mis fin à la situation. Le suspect lui aurait ensuite remis une pièce de monnaie avant de quitter les lieux. La mère de l’enfant a immédiatement conduit sa fille dans une structure sanitaire, où le personnel médical lui a conseillé de saisir les autorités.

Saisie du dossier, la Brigade de Recherches a procédé à l’audition préliminaire de la victime, qui a confirmé les faits évoqués et fourni des éléments matériels utiles à l’enquête, notamment la présence d’un sac en sisal utilisé sur les lieux. Les policiers se sont ensuite rendus sur place, où ils ont interpellé le suspect et saisi l’objet mentionné comme pièce à conviction.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Par ailleurs, une réquisition a été adressée à l’Hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba, situé à Touba, afin qu’une expertise médicale complète soit réalisée sur la victime.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire, tandis que les autorités rappellent l’importance du signalement rapide de toute atteinte présumée à l’intégrité des mineurs.