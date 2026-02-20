Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye libéré sous contrôle judiciaire

Pape Birame Bigué Ndiaye, journaliste à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), a été libéré ce vendredi après avoir été placé en garde à vue à la Brigade de recherches de Keur Massar.

D’après les informations relayées par Seneweb, il a été mis en liberté sous le régime du contrôle judiciaire par le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Malgré cette libération, il reste inculpé pour des accusations d’« actes contre nature ».

En revanche, les deux autres personnes présentées avec lui devant le magistrat n’ont pas bénéficié de la même mesure. Elles ont été placées sous mandat de dépôt pour des chefs d’accusation incluant l’association de malfaiteurs, des actes contre nature, la transmission volontaire du VIH/Sida et le blanchiment de capitaux.

Ces deux individus rejoignent ainsi les autres prévenus déjà détenus dans le cadre de cette affaire. Cette décision intervient alors que l’enquête se poursuit, laissant plusieurs questions en suspens quant à l’évolution de ce dossier judiciaire.