Supporters sénégalais condamnés : L’ASC «Lébougui gui» annonce une marche pacifique

La justice marocaine a condamné, jeudi 19 février, à Rabat, les 17 supporters sénégalais et le ressortissant français interpellés lors des violences survenues pendant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 opposant le Maroc au Sénégal.

Dans la foulée de cette condamnation, Blaise Niang, président de la commission juridique de l’Association sportive et culturelle (ASC) «Lébougui» de Rufisque, a invité les sénégalais à un grand rassemblement qu’il organisera, le vendredi 27 février 2026, à la place de l’Obélisque, à Dakar. Cette initiative a pour but de protester contre la décision de la justice marocaine.

«C’est très douloureux d’apprendre que nos frères sont condamnés à des peines de prison de six mois pour certains d’entre eux, et un an pour les trois restants. Ça, c’est très frustrant, c’est des sanctions très lourdes et que nous jugeons vraiment inacceptables. Le vendredi prochain (27 février), nous allons tenir une marche pacifique au niveau de la place de l’Obélisque; une marche nationale. Nous appelons donc tous les Sénégalais à venir assister à cette manche-là », a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio Futur Médias, lors du bulletin de 12 heures, ce vendredi.

Il a par ailleurs annoncé l’ouverture d’une cagnotte, dès ce samedi 21 février 2026, pour soutenir les membres des familles des détenus.