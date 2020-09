Le PDS/France souhaite Joyeux anniversaire à Karim Wade…

Happy Birthday Mr President, Karim Meissa Wade

Vous avez gagné votre place dans l’histoire du Sénégal et qui ne s’écrira plus sans votre Nom Sali, sans votre Posture, sans votre exemplarité en Dignité jusqu’en surprendre plus d’un et en 1er Chef notre père à Tous le Président Wade.

Joyeux anniversaire à votre figure vraiment inspirante! Vous avez certainement gagné votre place dans l’histoire politique, économique et sociale du Sénégal !

Vous en êtes la personne la plus plébiscité, la plus adulée et la plus choyée en terme des exigences du moment et à tout point de vue !

Joyeux anniversaire à la personne la plus innovante en politique aujourd’hui! Non seulement vous vous adaptez parfaitement à l’adresse du chemin d’un futur Gagnant et innovant, mais vous en êtes l’espoir de tout un peuple en soif de vraie Rupture en gouvernance…. ️️️

Dr Seck-Paris

Porte parole adjoint du PDS.

Membre du SGN.