Les Lionceaux U15 sacrés champions d’Afrique scolaire

Le Sénégal tient enfin son premier sacre dans le Championnat Africain de Football Scolaire U15. Au terme d’une finale âprement disputée au stade de Stade de Harare, les Lionceaux ont pris le dessus sur l’Ouganda à l’issue de la séance des tirs au but (5-4), après un match fermé conclu sur un score nul et vierge (0-0).

Fort de leur démonstration en demi-finale face au Maroc (4-0), les protégés du sélectionneur Ousmane Diop abordaient cette finale avec confiance, tout en étant conscients du défi qui les attendait. Face à une équipe ougandaise disciplinée et bien en place, les jeunes Sénégalais ont dû s’employer dans un match engagé et tactique.

Dès les premières minutes, les deux formations se livrent un combat équilibré, alternant phases de possession et tentatives offensives. Le Sénégal, porté par les initiatives de Bara Guèye et ses coéquipiers, tente de poser son jeu, mais se heurte à une défense adverse solide. La première période se termine sans qu’aucune équipe ne parvienne à faire la différence.

Au retour des vestiaires, l’Ouganda hausse le ton et se montre plus incisif, se créant plusieurs opportunités franches. Mais la défense sénégalaise, vigilante, tient bon. Progressivement, les Lionceaux reprennent le contrôle du jeu et multiplient les offensives, sans toutefois réussir à concrétiser leurs occasions.

Faute de but au terme du temps réglementaire, les deux équipes se dirigent vers l’épreuve des tirs au but. Un exercice que les Sénégalais abordent avec sang-froid et efficacité. Alassane Fall lance parfaitement la série, suivi par Bara Guèye, Pierre Mbengue et Cheikh Omar Sy, tous précis dans leurs tentatives. Camara inscrit le tir décisif, tandis que le gardien sénégalais stoppe la dernière tentative ougandaise, offrant la victoire au Sénégal.

Ce succès marque une étape historique pour les Lionceaux, qui décrochent ainsi leur premier titre dans cette compétition. Après une troisième place en 2024 et une finale perdue en 2025 face à la Tanzanie, le Sénégal franchit un cap et inscrit définitivement son nom au palmarès du football scolaire africain.